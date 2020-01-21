路透報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）要求她旗下的保守派議員，等到3月歐盟峰會後，再對是否讓中國通訊設備商華為參與德國5G網路建設表達立場。

梅克爾認為，歐盟在這個議題上的協調功能是很重要的，而且她一直無法化解她所領導的基民／基社聯盟（CDU／CSU）內部分歧。

梅克爾所屬的保守派陣營對於是否支持執政夥伴德國社會民主黨的一項提議存在分歧。基民盟多位官員表態支持採用華為，但社民黨持反對立場，社民黨的提議若獲得批准，將實際上把華為排除在5G網路部署之外。梅克爾主張等下一屆歐盟峰會後再做出決定，分析認為，歐盟峰會將對華為問題協調立場。

梅克爾傾向於對5G網路提出嚴格的安全要求，但反對將個別公司排除在外。對這項技術的討論，料將列入3月歐盟布魯塞爾峰會的議程。梅克爾還計畫當歐盟今年下半年輪值歐盟主席國時舉行一場歐盟─中國峰會。

路透社說，德國電信營運商全部都是華為客戶，他們已示警稱如果禁用華為，可能令5G網路的推出延宕多年並增加數以10億美元計成本。

(旺報 )