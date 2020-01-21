公視人生劇展《風中浮沉的花蕊》，由董事長樂團貝斯手林大鈞擔綱製作，改編自舞台劇作，邀來Youtube上破9千萬點閱的茄子蛋〈浪子回頭〉導演殷振豪執導，潘綱大、林孫煜豪兩位帥氣鮮肉以及戲精黃婕菲演出，劇情融合在地宮廟陣頭文化，講述台灣坊間的兄弟「情」與「義」。

林孫煜豪為戲扮官將首，潘綱大哭到沒力。（圖／彭子桓攝）

片中林孫煜豪畫上臉譜扮「官將首」，「開始畫之後，整個心神狀態就開始沉靜下來，畫上臉後真的不要開玩笑。」一旁的林大鈞立刻表示自己就有過「被修理」的經驗，曾在演唱會畫臉譜上場，但掛在身上的護身符不知為何斷掉，他趕時間便用衛生紙包一包丟馬桶，過沒多久竟然暈眩、全身冒汗，他才驚覺「啊，做錯事了。」

林大鈞擔綱製作人。（圖／彭子桓攝）

劇中描述母親與兄弟的親情，令多次入圍金鐘獎的黃婕菲說：「劇中崩潰的戲演到搥心肝。」哭戲多到讓她形容「要跟劇組申請看醫生的費用」。潘綱大一場在廟中與母親的衝突戲碼，他原先想「真的可以在神佛面前這樣表演？」但導演開拍後，他對黃婕菲的聲嘶力竭的哭喊一度拍到失控，導演殷振豪說「他整個人最後暈過去」，一旁對戲的高允漢形容他「像中邪一樣」。

《風中浮沉的花蕊》將於1月23日播出 。（圖／彭子桓攝）

潘綱大說自己「拍12天哭了10天」，哭到沒力。黃婕菲說：「現場不是排出來，而是真正碰撞出來的表演。」林孫煜豪也說：「所有角色都有哭過。」連導演殷振豪都深受感染、衝進鏡頭前，抱著演員一起哭，以緩和現場的張力，令人動容。公視人生劇展《風中浮沉的花蕊》將於1月23日、週四晚間10時，公視首播。

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(中時電子報)