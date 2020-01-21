大小朋友都認識的「水果奶奶」成了卡通人物，在《妖果小學堂》中與台灣本土妖怪同歡。（肯特動畫提供／王寶兒台北傳真）

張永昌表示，左一為燈猴傳說所塑造的「火猴」。（肯特動畫提供／王寶兒台北傳真）

不讓日本卡通《精靈寶可夢》、《妖怪手錶》專美於前，也有台灣動畫團隊打造出屬於本土的妖怪卡通。肯特動畫導演張永昌從大小朋友都認識的IP《水果冰淇淋》出發，邀請漫畫家陳穩升以台灣妖怪傳說設計原創角色，推出動畫影集《妖果小學堂》，期盼藉由動畫從小扎根，讓小朋友更能了解自身文化。

張永昌表示，相較為3至6歲小朋友所設計的《水果冰淇淋》，《妖果小學堂》則是為3歲到10歲的小朋友打造，「許多中低年級的小朋友，多半都在看《精靈寶可夢》、《妖怪手錶》，讓我們發現妖怪題材在這個年齡層間是非常受歡迎的。台灣也有許多妖怪傳說，但可惜的是過去沒有善用台灣文化的魅力，讓孩子們看到相關內容。」

張永昌分享，台灣妖怪源自許多遠古神話，如邵族的白鹿傳說、布農族的伊庫倫族及漢人流傳的燈猴奇談，都成了角色設計的素材。如在傳說中帶領邵族發現日月潭的白鹿，在動畫中成了保護眾人、擁有強大靈力的「白鹿爺爺」，出生地設於南投日月潭，熟知妖界花草，終其一生為妖怪與人類的和平而努力。

《妖果小學堂》為公視節目《水果冰淇淋》的番外篇動畫，第一季共13集，描述水果奶奶在無意間闖入了妖怪世界，與妖怪共展冒險旅程。張永昌也結合了水果元素，作為小妖怪們的寶物，如口味酸溜溜的檸檬，與台語發音「酸」（跑、溜走之意）做連結，成了讓小妖跑得飛快的神奇妖果，在趣味之餘，也讓小朋友認識不同種類的台灣水果。

張永昌在2000年創立了肯特動畫，以台味十足的動畫《貓影特工》為代表作。曾改編已故繪本作家幸佳慧的作品《愛老虎油–小森巴的禮物》獲得數位金鼎獎最佳繪本動畫，也多次與台灣漫畫家合作，如電影《夢見》、尚未正式推出的《北城百畫帖》都是與漫畫家們合作的豐碩成果。

張永昌表示，自身熱愛台灣漫畫，漫畫家阿推的《九命人》、林政德的《YOUNG GUNS》及已故漫畫家鄭問的作品，都讓他非常喜歡，在成為動畫導演後，希望讓更多人認識台灣原創作品，才不斷與漫畫家合作。此回邀請曾獲金漫獎的陳穩升，以其獨特、帶有童趣卻不簡單的線條，刻畫出台灣妖怪角色，也格外有意義。

(中時 )