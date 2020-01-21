民進黨前主席施明德今在臉書提到他做夢夢到國民黨改黨名一事表示，國民黨改名［中華民國國民黨］，仍可簡稱［國民黨］。既能切割和北京的掮客角色，又能堅持你們的中華民國立場。」

此外，他還提到，台灣七十年來的和平安全是Made i n USA的，絕對不是靠中國的施捨和仁慈的。所以台灣的大政略就是：「對外親美，對內和解」。

他說，蔡英文政府在親美政策上不應只是外交姿態和軍購方面。美牛美豬問題拖太久了，必須適當妥協，以換取TIFA和FTA。這不只影響台美經貿，也可減緩中國萬一中止ECFA帶來的衝擊。

他強調，「對抗容易和解難。」

施明德在臉書提到，他與另外一位前民進黨主席信良談話，許說，蔡總統對和解應該有心，只是可能還不知道如何做起？「我認為她當了總統，當然懂得如何做，從那裡做起？只是勝利者的傲氣⋯⋯。」

他說，話題談到國民黨慘敗到全黨失魂落魄，幾近不知所措的狀況。聽說還有不少人得了憂鬱症。多年來奉為神主牌的「九二共識一中各表」已徹底破功，人民尤其年輕人完全不買單。近十幾二十年國民黨人紛紛從當年的「反攻大陸消滅共匪」，到極力爭取做中國掮客的印象太深入台灣民心了。

他說，加上香港人勇敢反送中更激勵了台灣年輕人不怕中國的氣氛。還有中國關了台灣人李明哲，所以一聽到「中國國民黨」的「中國」，大多數人就討厭了。這一點連國民黨人都知道，深怕難于翻身。

他認為，「中國國民黨應該從改名著手，擺脫掉和中國的糾纏，才會有未來。但是如果改為台灣國民黨，很多死忠的老國民黨人又不會接受。」

他說，大家還起哄，「NORI！太厲害了！“中華民國國民黨”，你該申請專利。國民黨人怎麼沒有人想到這個名稱！」

他接著指出，至於中國，寧願相信中國領導人有智慧從國民黨慘敗中理解該如何重新對待台灣⋯⋯。「不要再威脅我們了。恫嚇了七十年了，沒有用的。」

他表示，不要再說什麼「台灣是中國不可分割的一部份」啦。台灣從來就沒有和中國真正連結過，不必任何外力切割，它們本來就是分割的遠遠的！不存領土野心的交往才能贏得台灣民心。中國領土夠大了，需要多交朋友，不是堅持擴張主義。台灣人民有耐心再等七十年，等待中國沒有併吞陰謀的兄弟真情⋯⋯。

(中時 )