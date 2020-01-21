「國民好爸爸」李李仁二度擔任喜憨兒基金會愛心大使，除了到興隆團體家庭參與陪伴計畫並拍攝公益影片，21日也出席募款記者會，號召大眾用實際行動在歲末年終為愛而戰，陪伴憨兒家庭克服難關。他不僅出力拍公益影片，也掏腰包捐款拋磚引玉，呼籲大家一起伸出援手。但被問給自家小孩的紅包，他則透露可能僅有空紅包袋或放幾百元，「因為他們擁有的已經太多了」！

他拍影片時與憨兒互動很好、現場笑聲不斷，拍完還變成好朋友，他坦言確實與自己切身帶小孩經驗有關，所以能跟憨兒快速互動。但他也笑說，反而跟自己家的「青少年」比較無法溝通，「心情好時是天使，心情不好時什麼都可以抱怨、什麼都會不爽、變成惡魔。」他說13歲的荳荳現在是叛逆少女，每隔幾個月就發作一次，比較有自己的想法，他會開導姊姊凡事要往好的方向看，不要長期處在不滿情緒中，媽媽陶晶瑩則扮演女兒的心靈導師。

不過他也力誇女兒很厲害，老婆陶晶瑩最近去很多地方演講，每一場演講的PPT簡報，都是女兒做的，她電腦很強，而且都是自學，10多場演講下來，PPT的主題都不一樣，「這點非常謝謝她，因為我也不會」。他透露女兒現在很迷TWICE，陶子就透過管道去認識周子渝媽媽，一家人還跑去台南跟子瑜媽媽喝咖啡，然後現場跟周子渝視訊，也因為女兒每天在家看TWICE影片，他也跟著每天看並參與討論，「連我現在都會跳了」。

至於兒子小龍則走窩心路線，會跟媽媽一起看療癒視頻、一起烹飪做烘焙，常常跟媽媽一起在家揉麵糰，「而且他打電動比我還厲害」，去年12月老婆去馬來西亞開演唱會，除了他上台彈5首吉他、演唱兩首，兒子也上去打鼓，「他才學半年，能克服台下5000多位觀眾，也算滿了不起，因為姊姊也會吉他，很希望之後可以組成家庭小樂團」。

李李仁與憨兒及家人共同擊倒困難。（喜憨兒基金會提供）

李李仁說，兩次與喜憨兒近距離互動，他很有感觸，但不是難過，而是替喜憨兒開心的感動，「進到他們的家，知道基金會真的幫憨兒做很多事，照顧一個憨兒真的需要很多時間、精力和金錢，基金會真的幫助到很多憨兒家庭的父母，培養憨兒工作和照顧自己的能力，因為他們從40幾歲以後生活機能就會開始蒼下掉，這些都需要社工老師無微不至的教導」，因為相處一整天，知道社工老師的愛心與辛苦，他說當天要離開走到門口時，還特別向兩位老師90度深深鞠躬說「你們辛苦了」，感謝他們的付出。

他說參與公益活動其實自己得到的反而比較多，「會體會到要認真的生活，因為我們有幸運的環境、過一般生活，所以要更認真對待身邊的人」。他做公益也會影響兩個孩子，前一天拿到第一手的公益影片就先給小孩看，讓他們知道爸爸去幹嘛，「他們不知道什麼是喜憨兒，我就解釋給他們聽，要他們有多的能力時也要盡量幫助他們」，他5年前開始也帶著小孩一起去淨灘。







(中時 )