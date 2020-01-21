防範「武漢肺炎」擴染，防堵春節期間乘客往返疫情傳播，臺鐵局於今天晚間成立「武漢肺炎防疫聯絡小組」處理應變相關事宜。車站準備消毒設備，列車上人員主動關懷身體不適，有發燒的乘客，發給口罩。

鐵路局表示，利用車站及車廂廣播系統、LED加強宣導：有疑似「武漢肺炎症狀」應儘速就醫，避免出入公共場所或搭乘大眾運輸工具，並善用傳染病諮詢專線（1922）。

如有疑似「武漢肺炎症狀」旅客曾搭乘鐵路局列車時，立即對其所經站、車設施設備清潔、消毒（如售票口、自動售票機、座椅、廁所、車廂等），並紀錄備查。

同時，發現旅客或員工疑似發燒、四肢無力、部分咳嗽、少痰或伴隨病例出現呼吸困難現象，應主動勸導或就醫治療；並評估防疫所需相關物資並妥為準備（如體溫計、口罩、消毒水等）。

鐵路局同時要求員工做好自我健康管理，如有發燒（>38°C），並經醫療、衛生單位確認並發出通知書，立即依規定停止上班，辦公場所立即予以消毒，相關人員應檢查追蹤。

(中時電子報)