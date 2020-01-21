武漢肺炎疫情持續擴大！武漢市健委21日證實目前有218例確診，當地已有4名病例死亡，其中還有15名醫護人員被感染，台灣21日晚間也證實首例確診。有專家認為，武漢肺炎「肯定有人傳人現象」；對此，常在粉專《Dr.Bird》分享泌尿衛教知識的「鳥博士」，也在分享2003年SARS疫情爆發時人心惶惶的場景，直言「SARS真的超可怕」。

「鳥博士」在臉書上回憶起17年前SARS疫情慘況。（圖／翻攝自臉書）

「鳥博士」回想起17年前在急診輪值夜班，遇到SARS疫情突然爆發，醫護人員穿上隔離衣全副武裝，帶著戒慎恐懼的心情為患者看診，感嘆「一時草木皆兵，人心惶惶。」他回憶當時診治完患者，還得噴灑消毒水在隔離衣上才敢脫下休息，「那酒精噴霧噴到鳥博士覺得只要一有火星，鳥博士就會變成『燒酒雞』的程度」。

武漢肺炎疫情的感染源仍未明朗，「鳥博士」呼籲從4大自保守則做起。（圖／翻攝自臉書）

「鳥博士」在文中也感慨，原以為當年SARS防疫成功，「但過了17年，又極可能因為人類跟野生動物的長期密切接觸，新的可以傳染人的冠狀病毒又從大陸傳統市場出現了」。

至於要如何防治？「鳥博士」除了Po出一張圖文並茂的解說圖，讓外界更了解武漢肺炎，還提醒民眾出入公眾場合時，最好戴著口罩；若要觸碰別人摸過的物品，像是捷運把手或電梯按鈕等，建議使用酒精或消毒液。

「鳥博士」坦言，接下來還有地表最強遷移的「春運」，防疫更容易出現缺口，「鳥博士」提出4大自保守則，「戴口罩、避免接觸野生動物、常消毒、避免人多擁擠及空氣不流通的場所」，提醒大眾真的不要小看這波疫情。

(中時電子報)