大陸專家鍾南山建議，武漢肺炎病毒來源可能是竹鼠、獾之類的動物，最近最好不要接觸野生動物。（圖／央視截圖）

中國工程院院士、呼吸道疾病權威鍾南山指出，根據目前資料，新型冠狀病毒肯定是人傳人，病毒源頭是野生動物，可能性比較大的是竹鼠、獾之類。他並且建議民眾，不一定非要戴N95口罩，感冒要去發熱門診就醫，特別是不要接觸野生動物。

目前在大陸國家衛健委擔任專家組組長鐘南山在接受中央電視台專訪時表示，新型冠狀病毒肺炎很可能來自野味，源頭是什麼動物還不清楚，可能性比較大的是竹鼠、獾之類的野生動物。

大陸市場內的野味標價表，令人眼光瞭亂。鍾南山稱，武漢肺炎病毒來源很可能是竹鼠、獾之類的野生動物。（圖／微博）

其次，根據目前的資料，新型冠狀病毒肺炎是肯定的人傳人，在廣東有2個病例，沒去過武漢，但家人去了武漢後染上了新型冠狀病毒肺炎，現在可以說，肯定的，有人傳人現象。

鍾南山指出，在防疫工作上，一般民眾自我防護不一定要戴N95口罩，一般的口罩是能阻擋大部分帶有病毒的飛沫進入呼吸道的，預防新型冠狀病毒，戴口罩還是有用的。

他還說，普通人要提高對新型冠狀病毒肺炎的認識，現在已經存在有人傳人，同時醫務人員也有傳染，所以要提高警惕。

他最後建議幾個重點：1.沒有特殊情況不要去武漢；2.有感冒要到發熱門診就診；3.要戴口罩；4.不要接觸野生動物。

鍾南山是大陸抗 SARS 第一權威，目前是大陸國家衞健委高級別專家組組長，負責主持對抗武漢新型肺炎的任務。當年SARS疫情爆發，專家鑑定其病毒是冠狀病毒，並在廣東牲禽市場上所銷售的果子狸中發現類似病毒，當時認定導致這場SARS災難正是因為人類食用了果子狸。

至於可能是武漢肺炎病毒來源的竹鼠，其外形粗壯似鼢鼠，主要生活在亞熱帶森林、灌叢和竹林中，以竹子為主食，因為體型龐大肉多，營養價值豐富，有較高的經濟價值和藥用價值，近年在中國大陸已被大規模人工養殖，成為餐桌上的美食。雖然尚未最後確認是否竹鼠造成，但短期內最好不要接觸野生動物才是上策。

(中時電子報)