廂型車自撞電線桿 2人度受困車內 19:412020/01/21 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苑裡泰田里1處道路下午傳出廂型車自撞事故，2名傷者意識清楚。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苑裡泰田里1處道路下午傳出廂型車自撞事故，2名傷者意識清楚。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） 苗栗縣苑裡鎮泰田里下午5點半傳出自撞事故，消防局指出，現場為1輛廂型車自撞電線杆，立即通報苑裡、三義人車前往救援，2名傷者一度因腳部撕裂傷，受困於車內，所幸意識清楚，經脫困後，緊急送至苑裡李綜合醫院治療。 (中時 ) #苑裡 #廂型車 #傷者 #救援 #電線杆 也許您會感興趣 推薦閱讀 女搭車肚子痛男友神救援 網喊快嫁 16:372020/01/17 日常 滋潤苑裡農田逾百年 苑裡圳舊水門列古蹟審議通過 16:232020/01/18 生活 苑裡圳舊水門 列縣定古蹟 04:102020/01/19 地方新聞 慈母急赴醫院顧子 車子沒油警救援 14:232020/01/19 社會 苑裡蘿蔔花海節熱鬧登場 警加強宣導春安工作 17:572020/01/19 生活 民衝嘉市府9樓開窗 英語第1名警隊神救援 16:052020/01/20 社會 92歲獨居奶奶腿軟險摔 楊謹華成功救援擁抱 18:222020/01/20 娛樂 燒了一天多梨山森林大火 陸空聯合搶救終獲控制 18:292020/01/20 社會 楊謹華陪伴獨居老人 及時救援軟腿嬤 04:102020/01/21 娛樂新聞 小禎過年遭催生二胎 感謝前夫李進良神救援 18:342020/01/21 娛樂 社會熱門新聞 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 黑絲襪太誘惑？天秤男試車5度襲臀 還要女業代脫 - 社會 男醫狠甩正妹護理師女友 改娶地主患者女送兩間店面 - 社會 寶馬哥帶酒店妹當街嘿咻 老婆吉普賽臉陪老公到警局 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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