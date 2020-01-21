苑裡泰田里1處道路下午傳出廂型車自撞事故，2名傷者意識清楚。（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣苑裡鎮泰田里下午5點半傳出自撞事故，消防局指出，現場為1輛廂型車自撞電線杆，立即通報苑裡、三義人車前往救援，2名傷者一度因腳部撕裂傷，受困於車內，所幸意識清楚，經脫困後，緊急送至苑裡李綜合醫院治療。

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