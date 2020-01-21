對於蘋果服務業務而言，2019年是重要的一年。該公司在三月份舉行了一次活動，介紹了一些可能有助於其未來增長前景的新服務。Apple Arcade(線上電子遊戲訂閱平台)，Apple TV +(串流影音)和Apple Card(網銀信用卡)等產品可產生經常性收入來源，並將客戶鎖定在Apple生態系統中。

維德布什證券(Wedbush)分析師Dan Ives高度重視蘋果的服務業務。他認為，到2021年底，它的價值(currently values)將在5,000億至6,500億美元之間。從這個角度來看，這與現在的臉書價值差不多。

蘋果的服務收入在2019財年增長了16％以上，達到460億美元。艾夫斯預計，蘋果將在未來兩年內保持這一步伐，到2021年達到600億美元。

蘋果服務業務的另一個值得注意的方面是其毛利率。去年，該公司開始細分其服務部門的銷售成本，分析師此前曾預計服務毛利率約為55％。該公司的服務毛利率在2018財年實際上達到了近61％。這一數字在2019財年上升至63.7％。

一個600億美元的業務，毛利率超過60％，並且其年收入以百分之十幾的速度成長，無疑是一項非常有價值的資產。反觀臉書在過去12個月中創造了665億美元的收入，毛利率超過80％，目前市場價值約為6300億美元。

(中時電子報)