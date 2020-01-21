大魯閣新時代購物中心重現了大家懷念的經典冰宮，位於6樓的「Roller186」滑輪場，即將在1／23(四)開始試營運！（馮惠宜攝）

台灣70、80年代時期盛行的娛樂場所「冰宮」重現江湖了，大魯閣新時代購物中心位於6樓的「Roller186」滑輪場即將在1月23日開始試營運，呈現了懷舊年代感與舊美式風格，同時結合現代AR互動科技、韓國當紅練歌室等新潮元素，打造濃厚復刻質感的潮流新聖地！召喚老靈魂回憶當時青春往事、美好的年代，也讓年輕一輩玩出新意。

「Roller186」滑輪場光是入口處的霓虹旋轉門，就足夠網美們先拍個100張照片和影片啦！更別說是占地400坪的滑輪場內部，觀看高腳椅區、吧檯休息區、置物換鞋區等各角落裝潢充滿小巧思，色彩繽紛好取景，每一處都好好拍！連四輪滑輪鞋都很有看頭，超酷炫會發光的鞋子，不用動手改鞋馬上GET。

「Roller186」滑輪場溜冰主場地佔約220坪，可容納150人之多，接龍遊戲可以有多長，就等大家來挑戰！除此之外，場上更結合了互動科技，進入館內的民眾能取得一個RFID手環，可綁定「大魯閣商場」曼麗卡會員，至互動區進行AR小遊戲，透過多人團體合作的方式競賽，取得遊戲積分；1月23日至2月2日期間，「Roller186」滑輪場也推出了多項試營運優惠活動。

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