全國公務人員協會榮譽理事長李來希選前力挺國民黨總統候選人韓國瑜，無奈韓敗選，心灰意冷辭去退撫基金監理委員。李來希昨（20日）到台大醫院檢查時，遭綠媒堵麥消遣。李來希今再對國民黨敗選表示：「亡國夢碎的撕裂感...很痛很痛！」

李來希昨日在臉書發文：「又來台大醫院報到，心電圖檢驗師和善地與我簡單閒聊，看來她知道我是誰？很無奈地對我說：怎麼辦？該做的事都做了，還是挽回不了。我只能微笑回應，也許是我做的不夠好，努力到最後仍然功敗垂成，大家就認命吧！」

對綠媒堵麥登上新聞，李來希今日在臉書指出：「不經意的幾句話竟然上了媒體。好友問：心臟怎麼了？我答：韓粉夢碎，心也跟著碎滿地！是一種亡國夢碎的撕裂感，不是真的，但卻很痛很痛！」

同為韓粉的網友回應表示：「在美同學在LINE留言，問我最近為何如此安靜？我答：哀莫大於心死！同學續問：還有救嗎？」、「我年輕教師，我也懂這種痛」、「接受吧，走出傷痛，日子還是要過」，另外更多表示：「同感+1」。

(中時電子報)