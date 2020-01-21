藝人胡盈禎（小禎）今（21）日發文表示自己上周二胃痛到「無法自我」，送到急診室後打了兩次止痛針，最後發現竟然是膽結石，醫生還說「若是晚一天就完蛋了，你的膽已經發言很嚴重，我都快夾不出來。」

小禎的膽結石（照片經黑白處理）。（圖／翻攝自胡盈禎臉書）

小禎一開始還以為是胃食道逆流，沒想到卻從後背痛到肩膀，打了止痛針也超痛，直到照了胃鏡跟腹部X光後，才發現竟然是膽結石，立刻約了開刀，但因為還有工作錄影行程趕著出院，就在出院前夕有一位年輕醫生，堅持用超音波再幫她照了一次腹部X光，他說：「你確定你要出院嗎？你的指數很高耶，我們是強力建議你留下來治療！我說我今天錄完一定回來」

於是她就帶著強效止痛針的威力錄完了兩集，正當快11點下班的時候，瓜哥就打來說：「我有幫你問了陳榮堅醫師，他叫妳今天下班立刻去住院然後明天一早開刀」陳醫師說：「還好你有來！若是晚一天就完蛋了！你的膽已經發炎很嚴重，我都快夾不住了。」

(中時電子報)