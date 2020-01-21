彰化銀行公告，21日董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案。

彰銀指出，彰銀於民國94年度辦理發行的私募特別股，依發行條件已於民國97年轉換為私募普通股。而自交付日起算已滿三年，符合證券交易法第43條之8規定之限制轉讓期間及發行人募集與發行有價證券處理準則第68條所定補辦公開發行條件。

因此，彰銀董事會決議通過，就私募普通股及其嗣後無償配股取得的股份補辦公開發行及申請上市，相關作業事宜及時程授權董事長依相關法令規定辦理。

(工商 )