彰銀董事會決議通過私募普通股補辦公開發行 19:402020/01/21 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公告，21日董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案。 彰銀指出，彰銀於民國94年度辦理發行的私募特別股，依發行條件已於民國97年轉換為私募普通股。而自交付日起算已滿三年，符合證券交易法第43條之8規定之限制轉讓期間及發行人募集與發行有價證券處理準則第68條所定補辦公開發行條件。 因此，彰銀董事會決議通過，就私募普通股及其嗣後無償配股取得的股份補辦公開發行及申請上市，相關作業事宜及時程授權董事長依相關法令規定辦理。 (工商 ) #彰銀 #私募普通股 #補辦公開發行 #民國 #辦理 也許您會感興趣 推薦閱讀 缺乏共識的中華民國台灣 02:262020/01/17 時論廣場 中華民國面臨雙重夾殺 02:262020/01/17 時論廣場 苗栗消防局慶祝119消防節 辦理捐血活動 14:302020/01/17 社會 金山青年活動中心沒落 議員協調租約至民國113年 18:282020/01/17 生活 台獨不要衝過頭 04:092020/01/18 論壇廣場 深圳醫保4項改革 辦理窗口增至517個 13:122020/01/19 兩岸 當中華民國被自外於中國 04:102020/01/20 時論廣場 小英6字真言 宅神：超穩定結構 21:382020/01/20 政治 稱中華民國台灣 蔡英文：沒有改國號問題 22:452020/01/20 政治 稱中華民國台灣 蔡英文：沒有改國號的問題 23:102020/01/20 政治 財經熱門新聞 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 封關9天恐有大事 抱股過年或賣光？ - 財經 獨家》遠航案重大突破 明日投資人將與張綱維一起現身記者會 - 財經 - 工商 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 美陸貿易協議恐陣亡 專家：2年內存活率只有... - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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