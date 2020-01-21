鹿野鄉二層坪波斯菊花海搭配造型拱橋，美不勝收。（莊哲權攝）

鹿野鄉二層坪波斯菊花海搭配造型拱橋，美不勝收。（莊哲權攝）

冬天的台東縱谷一片花花世界，在鹿野鄉的二層坪，波斯菊正綻放，宛如大地舖上一層色彩繽紛的花毯，農曆春節期間，也將舉辦花海音樂會；另外，池上的油菜花海，也是美不勝收，池上鄉公所舉辨油菜花選美，只要住宿池上的遊客都可投票。

鹿野鄉二層坪波斯菊花海正怒放，搭配農田水利會設計的紅白相間景觀拱型水橋，及遠處的海岸山脈，宛如置身畫中，成為當地新興的景點。

鹿野鄉長李國強表示，每年二期稻作後，農民在閒置農地播下波斯菊種子做為綠肥，因為氣候關係，今年花況很好，面積約10公頃的波斯菊，花朵也特別碩大。

李國強表示，今年二層坪農村地景藝術節將擴大辦理，從25日也就是大年初一開始，到2月2日新春期間將有一連串的老歌星演唱及農村市集等，歡迎農曆年來鹿野走春。

另外，池上鄉的油菜花田也不遑多讓，二期稻作收割後，一望無際的大地換上黃澄澄的油菜花令人流連忘返，池上鄉長張堯城表示，2月2日前旅客向旅宿業者索取1張2020油菜花田「最佳人氣」投票券，至活動油菜花田區投票箱投票，有機會抽中伴手禮，而第1名的農民可獲2萬元獎金。

另外，在關山鎮的米國學校旁也有一大片非常吸睛的向日葵花海，由於這裡是農會的土地，花期可以延長較久時間，關山鎮農會歡迎民眾前來「花現關山」。

鹿野鄉二層坪波斯菊花海搭配造型拱橋，美不勝收。（莊哲權攝）

鹿野鄉二層坪波斯菊花海搭配造型拱橋，美不勝收。（莊哲權攝）

(中時 )