過去白鼻心等野生動物染有狂犬病毒案例，大多在山區、市郊一帶出沒，花蓮市區今被證實發現疑似狂犬病首例，動植物防疫所在市區國福里香蕉園區發現一隻白鼻心，送家畜衛生試驗所檢驗，確診為狂犬病陽性案例，動植物防疫所長黃詩伊表示，此次狂犬病陽性白鼻心首例，將加強鄰近各村里犬貓狂犬病巡迴注射，並呼籲民眾不要接觸野生動物、每年定期攜帶家中寵物犬、貓施打狂犬病疫苗。

花蓮縣動植物防疫所表示，1月9日在花蓮市國福里，將民眾通報1隻於香蕉園發現之白鼻心送國立中興大學檢驗，經1月21日轉送行政院農業委員會家畜衛生試驗所，確診為狂犬病陽性案例，此為花蓮市首例。

縣府指出，統計2018年花蓮市犬貓狂犬病疫苗施打率74.17％，高於農委會規定一般區注射率之7成，請民眾勿過度恐慌。

不過，因陽性案例周邊高風險地緣關係，縣動植物防疫所與花蓮市公所訂於22日上午9時至下午3時30分於國福里社區活動中心（里辦公處），辦理國福里犬貓加強狂犬病疫苗免費注射工作，市民可攜帶家中犬貓至定點接受預防注射。

農業處長羅文龍表示，野生動物皆具有野性，切勿接近野生動物並提高警覺，避免遭狂犬病動物咬傷，如被動物咬傷時，首先要保持冷靜，牢記動物特徵；用大量肥皂、清水沖洗15分鐘，並以優碘消毒傷口；儘速送醫評估是否要接種人用疫苗；觀察動物行為，並通報所在地鄉鎮市公所或動植物防疫所進行處置。

(中時 )