CSD中衛創造出兩款專屬口罩，當成「＃DAMUR AW 20／21 Fashion Show」入場券，戴起來彷彿是出席派對的華麗面具，賓客紛紛戴上口罩拍照留念。（中衛提供／台中馮惠宜傳真）

2020年1月在德國柏林時尚週上，穿著高端街頭服飾的模特兒竟搭配彩色口罩出場，印製柏林圍牆著名畫作「兄弟之吻」口罩變成伸展台上的時尚配件，引起柏林人高度好奇與關注！這項特殊創舉，幕後推手是台灣彩色口罩大廠CSD中衛！

CSD中衛近年來研發出20多款紅、橙、黃、綠、藍等單色口罩以及10多款雪花、迷彩和牛仔等印花口罩，成功與其他口罩商區隔市場，成為台灣彩色口罩第一品牌。2019年中衛彩色口罩打入美式大賣場及其它通路，銷量比2018年成長85％。其中最引發關注的就是和姐姐謝金燕聯名推出「黑蕾絲口罩」，引發大量粉絲搶購，各通路紛紛要求提前補貨。

希望將這股由台灣吹起的口罩時尚風潮帶到歐洲，中衛營運長張德成領軍遠赴德國，他說：就是要讓口罩不僅能防空污防病毒，還要很時尚。

與中衛合作的是柏林著名高端街頭服飾品牌＃DAMUR，其實雙方在「2019臺北時裝週SS20」已初次合作，傳產業與時尚圈的跨界結合，引來媒體及市場關注。今年2020柏林時尚週，＃DAMUR特別再度邀請CSD中衛共襄盛舉，走秀地點是柏林當地頗富盛名的藝術夜店，許多穿著時尚的網紅以及時尚雜誌編輯等人都出席觀賞，並戴上時尚口罩參與盛會。現場型男型女挑選合適口罩搭配穿著，讓口罩成為最吸睛的時尚配件。

有趣的是，CSD中衛以柏林圍牆著名畫作「兄弟之吻」、「POOR BUT SEXY」字眼以及塗鴉等元素，創造出兩款專屬口罩，當成「＃DAMUR AW 20／21 Fashion Show」入場券，戴起來彷彿是出席派對的華麗面具，賓客紛紛戴上口罩拍照留念。

(中時 )