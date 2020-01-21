今（21）日北海道火腿鬥士公布春訓名單，旅日選手王柏融成功進入一軍名單當中，將前往沖繩名護市進行春訓，這也是他第2年從一軍出發，而他的競爭對手清宮幸太郎則在二軍名單中。

王柏融雖然去年在1軍表現不甚理想，不過今年還是成功留在一軍名單當中，但今年對他來說壓力應該不小，球隊找來洋砲響要提升火力，隊中還有指日可待的年輕重砲要養成，佔著洋將資格的王柏融想必要打出成績，才有辦法留在一軍陣容當中。

日本火腿一軍名單：

投手：齋藤佑樹、生田目翼、加藤貴之、有原航平、浦野博司、金子弌大、上原健太、馬丁尼茲、井口和朋、堀瑞輝、西村天裕、巴罕肯、秋吉亮、羅德里茲、公文克彥、鈴木遼太郎、石川直也、玉井大翔、杉浦稔大。

內野手：杉谷拳士、中田翔、中島卓也、渡邊諒、谷內亮太、石井一成、皮納維拉、平沼翔太、橫尾俊健、今井順之助。

捕手：清水優心、宇佐見真吾、郡拓也。

外野手：大田泰示、西川遙輝、王柏融、近藤健介、松本剛、万波中正。

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(中時電子報)