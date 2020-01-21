台東縣政府專為弱勢族群打造的「安居家園」居民們，今年將度過第1個農曆年，縣長饒慶鈴昨日晚間前往安居家園拜早年，與百餘位住民共享新年的歡樂氣氛，饒慶鈴祝大家新一年健康、開心、平安過每一天，鼠年行大運。

饒慶鈴昨日晚間7點率縣府社會處長曹劍秋、副處長高忠雲、救助科長楊幸錦等人親臨安居家園一樓聯誼室向鄉親們拜年，社會處也以猜燈謎、有獎徵答等方式與居民們互動，縣長也特別贈送在場鄉親10元紅包、紅包袋及春聯，向大家拜年。

饒慶鈴表示，金鼠年是「安居家園」住民在社會住宅過的第一個農曆新年，因此特別來向大家拜年，也及瞭解居住的狀況及需求，雖然已經住了1年，清潔維護做得相當好，感覺好像剛蓋好完工交屋的樣子，未來縣府也會針對居民訴求或職業技術來開課。

縣府社會處指出，安居家園於2017年4月6日開工起造、2018年12月10日啟用，分為南、北棟，最高樓層6樓，共43間住房，有住戶123名，去年元旦開始入住，目前除身障1空房，其餘房型全滿，住戶中65歲以上4人，12歲以下20人，老老少少、有身障者、有新住民、士農工商齊聚家園。

(中時 )