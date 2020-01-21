離岸風電金流逐步到位。經濟部投審今召開委員會議，核准13件僑外投資與對外投資案，這次外商投資案中最亮眼的是離岸風電商，丹麥沃旭、CIP兩家申請合計就匯入256億多元台幣，讓1月外資投資金額達到264億多元，比去年元月多出1.5倍。至於赴大陸投資部分，砷化鎵晶圓大廠穩懋申請3.3億到大陸江蘇投資「智慧綠能養豬」較受矚目。

國內第一座離岸風場海洋風場去年底啟用，其他風場也在備工中，最近可發現離岸風電進入資金匯入期。經濟部投審會去年12月剛通過澳商麥格理等兩家匯入近72億投資海能風場、丹麥沃旭母公司拿50億增資台灣沃旭。這個月申請金額又比上月更高，沃旭這次各匯入169.7億與78.3億，要進入大彰化東南與西南兩個風場開發子公司，將進行風場開發業務，CIP則申請8.2億轉投資彰芳風場發電。

沃旭兩風場預定2021年併聯商轉，CIP的彰芳預計2023年。投審會表示，拿到2025年前風場開發權的幾大離岸風電商，都要開始申請施工及營運許可，因此可看到資金會分階段陸續到位，這代表風電開發工程進度都照計畫在進行。

由於兩大離岸風電商金額龐大，再加計荷蘭DAIMLER NEDERLAND B.V.以8.6億增資台灣賓士等案，合計外資這次申請匯入約264億，比去年同月105億左右多出1.5倍。

至於上市櫃公司赴中國大陸投資部分，本月通過約125億台幣，大致維持水準。主要以廣達電腦轉出78億，間接增資大陸達富電腦、研精舍精密機械加工。比較有趣的是，穩懋半導體股申請3.3億台幣間接增大陸江蘇全穩康源農業，要以智慧雲平台、大數據開設「智慧綠能養豬場」。投審會表示，穩懋要以這筆資金從事經營生豬養殖及養殖技術研發業務，應該也是看準大陸面臨豬瘟，目前豬肉銷售已是天價商機。

(中時 )