「2018中華職棒年度球員卡」今（21）日正式發行，全系列多達40個主題，在全國3500家7-ELEVEn門市開賣，同時門市內的ibon機台，也將持續開放原店取貨的預購服務。

有別於以往球員卡發表會，今天特別設計闖關遊戲，讓球迷與球星互動零距離。現場設置三大關卡：包含「線上下單區」、「球員卡交易區」與「球員卡分析區」；分別由張正偉、王躍霖和吳昇峰、高志綱和楊志龍等5位球星擔任關主，並且由聯盟吳志揚會長宣布活動開始。為一睹球星風采與精緻的球卡設計，活動最後還有「未裁切裱框球員卡」。

集結眾多S級球星的話題組合簽名卡是此次球員卡一大亮點，包含與攝影記者共同完成，透過鏡頭完美詮釋球員場上奮戰時刻的「CPBL之美攝影集錦雙簽卡」。而首度推出的「CPBL高球名人賽簽名卡」，則展現球星打高爾夫的英姿。

還有以同隊隊友先後達成紀錄里程碑為主題的「紀錄傳遞雙簽卡」，年度MVP王柏融與陳俊秀頗具收藏價值，而在前年亞運有亮眼表現的業餘好手吳昇峰、王宗豪也在其中。

延續去年父子檔組合，這次又推出的「龍兄虎弟簽名卡」，收錄高國輝、羅國華、羅國龍、高國麟兄弟、棒球兄弟檔王躍霖與王維中、雙胞胎球星陳重羽及陳重廷，還有跨界體壇明星林哲瑄與林哲瑋兄弟。

代表中職進入嶄新世代的是「千禧新勢力」，這次特別以千禧年出生的球星為主題，以及使用球星生涯首件球衣製成「新人球衣卡」。

除了上述簽名卡款外，眾所關注的限量卡款著重在稀有紀錄與歷史回顧。將實戰用球與球場紅土元素加入球員卡，打造「神人紀錄實戰球皮卡」及「新竹球場輝煌時刻紅土卡」。甚至特製縮小版的中華職棒獎座鑲入球員卡中，透過小獎座回顧劉芙豪、高志綱球員生涯的經典時刻。

還有今年再升級的TEAM TAIWAN系列，使用特製PVC「台灣犬Logo」鑲入球員卡，搭配藍寅倫、鄭凱文等6位於台日賽期間表現優異的球員親筆簽名，都將帶給球迷耳目一新的選擇。

2018中華職棒年度球員卡共有40種不同主題的卡款，從普通卡、特殊卡、限量卡到簽名卡，就是要滿足各種收藏需求的球迷，每包定價85元，總發行量22萬包。

(中時 )