捷運環狀線19日起開放免費試乘，新北市政府並規畫在本月底正式通車，周邊房市再度成為熱門話題！據中信房屋統計，沿線房價最高的是捷運板橋站，而人口數與交易量最多的是捷運景安站，戶數最多的是捷運板新站，而中和站、幸福站受惠於人口及房價優勢，預估將成為具有發展潛力的站點。

捷運環狀線第一階段由新店大坪林站起始，經由中和與板橋，最後抵達新莊新北產業園區站，共計14站，其中6站可站內外轉乘其他捷運路線。

以往在新店、中和、板橋、新莊等地往來，搭乘捷運都得繞行台北市轉乘才能抵達，不僅耗時、經濟效益也差。環狀線第一階段通車後，除可減少通勤時間，沿線交通機能也在建設時一併優化，包括人行道重整加寬、增設YouBike站點，增畫機車停車位，並搭配公車路線，可有效提升居民交通品質。

中信房屋統計，捷運板橋站是沿線各站中平均單價最高的站點。2019年華廈住宅大樓實價均價每坪逾56萬元，公寓亦有42萬元之譜。中信房屋研展室副理張漢超表示，板橋站位於新板特區商圈內、比鄰新北市政府，由商圈帶動房價的型態明顯，因此無論較新的華廈住宅大樓或傳統的無電梯公寓，房價都同時聯袂受惠。

出捷運站周圍500公尺的人口數及戶數，則可看出車站對居民服務的效益。統計顯示捷運景安站不僅是人口數最多，成交件數也是沿線各站之最，至於捷運板新站則是戶數最多的站點。

對於想逐捷運而居又期待未來有發展潛力的民眾而言，環狀線哪站才是萬中之選？張漢超認為，中和站、幸福站，是不錯的選擇，這兩站人口數眾多，房屋均價較親民，交易量是沿線的第二、三高，目前仍有機會找到30多萬左右的標的，發展潛力值得期待。

(工商 )