前金管會主委、現任國民黨代理祕書長暨立委曾銘宗無端深陷潤寅案喬貸款風暴，金管會21日晚間表達看法。金管會銀行局副局長黃光熙指出，銀行辦理授信是按5P原則來決定承作與否，若是個案討論涉陳情人、金融機構的情形，應該是雙方自行協商，「金管會沒有被受邀參加該會議。」

據鏡周刊報導，國民黨代理祕書長、立委曾銘宗108年接受陳情，協調3家公股銀行台企銀、一銀及華南銀讓潤寅貸款展延3個月，導致潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之得以潛逃出境，造成國內9家銀行、386億元損失。

銀行局副局長黃光熙指出，金管會在日常監理時，若接到民眾陳情案時，會依相關要點來處理，會議中會說明的是相關法規的說明，私權的協商則由雙方自行處理，不會介入。至於銀行與客戶往來的關係會讓銀行自行協商，這是他們業務自主權責。

銀行是否被立委施壓而因此展延貸款？黃光熙表示，對於授信銀行要自己做判斷。而立委可以做這種陳情服務嗎？黃光熙表示，行政機關無法回應。

曾銘宗則痛批周刊報導的幫喬貸款「根本沒這回事」，他強調，第一，並沒有施壓恐嚇，他根本不認識潤寅負責人，當時會接受陳情主要是為了協助經營面臨困難的中小企業，所以才安排該公司與往來銀行說明。第二，會議後並未發出任何正式會議紀錄，且全程錄音存檔，並有結論：銀行是否願意協助宜由銀行專業自主判斷。

華銀主管指出，華銀對於有周轉困難或還本付息現金不足問題的客戶提出的協商要求，會審慎評估，並儘量予以協助，以減少逾期放款的發生。潤寅案經華銀內部評估後，就當時融資餘額予以展延三個月，並控管應收帳款的入帳金流做為主要還款來源。此外，華銀更澄清，展延僅針對當時既有的貸放餘額，至於已經還清或未動用的額度並未允許其再使用。

一銀主管說，立委召集開會只是了解狀況及事件進度，過去若客戶發生困難，通常會考慮客戶所提計畫，經評估後，會給予很短的時間因應。由於潤寅這個客戶已往來一段時間，卻發生困難，因此而後參考潤寅所提的計畫，經過審慎評估過，所以決議展延三個月。

華銀、一銀在潤寅案的曝險分別為幾千萬元、1億元出頭，二家銀行皆已打呆帳打掉。臺企銀則是對潤寅集團授信餘額13.42億元，已於2019年提足備抵呆帳，並於2019年9～10月扣除預估可收回數後，轉銷呆帳約12億元。

臺企銀主管指出，出席會議時，潤寅希望銀行是不是可以展延，但臺企銀當場並沒有答應、承諾任何事，還是需回到銀行授信程序，審慎評估後辦理。

(工商 )