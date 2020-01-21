2020年總統大選落幕，國民黨候選人韓國瑜大敗，慘輸265萬票，國民黨一片檢討聲浪，幾位輔選大將也都消失匿跡，20號中午12點多，有民眾在台南裕成水果行遇到野生潘恆旭，他獨自一人不發一語，低頭吃水果冰，神情看似落寞。

由於韓國瑜在選舉投票前在台北凱達格蘭大道上舉辦「台灣安全、人民有錢」凱道勝利晚會，當時主辦單位喊：「現場已突破100萬人了！」，當時韓國瑜陣營氣勢大振。不料，投票結果竟然蔡英文得票817萬票，擊敗韓國瑜的552萬票。事後有人歸咎於凱道百萬人造勢太成功，反而激發蔡英文支持者危機感，導致衝高投票率，得票大勝韓國瑜。而喊出「要讓凱道造勢的人數衝到100萬人」，正是潘恆旭。

人稱點子王的前觀光局長潘恆旭，選後動態也備受關注，但他行蹤異常低調，僅在臉書轉貼韓國瑜的貼文「回歸生活，攜手向前」後，他以「回歸日常人生還長」表述心情，可見心情沉重。

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(中時電子報)