臉書粉專「藍白拖的逆襲」小編PO文指稱，有國民黨員及支持者發起連署要求開除高雄市長韓國瑜、台北市議員羅智強、游淑慧的黨籍。對此，游淑慧發文表示，「有六個字要跟大家報告：「別擔心，不要緊！」，霸氣回應胡亂指控。

游淑慧今(21)日先在臉書揭穿，「一個自稱和國民黨無關的粉專，管到國民黨黨員家務事，管太寬了吧！」，「一個高喊要下架國民黨的粉專，怎麼會變成藍營粉專？」。

游淑慧更指出，「藍白拖的逆襲」粉專惡行，從洪秀柱選主席時被攻擊、韓國瑜總統初選時被揶揄、郝龍斌宣布參選這次主席時被抹黑、到她與羅智強被連署退黨，「果然是好棒棒、好有正當性，對國民黨大大小小、無所不罵」。

這新聞引起游淑慧的親朋好友關切，不過，游淑慧先謝謝所有先進、長輩、好朋友的關心，接著霸氣回應：「有六個字要跟大家報告：『別擔心，不要緊！』很隨緣的⋯做自己、甘願受。努力保持不要讓自己的腦袋跟理性，被恐懼及壓力壓制」。

(中時電子報)