為了搶攻年輕族群市場，台中大魯閣新時代購物中心在6樓打造「Roller186」滑輪場，搶在農曆春節前夕、1/23試營運，可望成為IG網紅台中最新打卡熱點！

大魯閣新時代表示，「Roller186」滑輪場不管是在LOGO設計或場內裝潢，都呈現了懷舊年代感與舊美式風格，同時結合現代AR互動科技、韓國當紅練歌室等新潮元素，打造濃厚復刻質感的潮流新聖地！

單是入口處的霓虹旋轉門，就能讓網美們過癮地拍照、拍影片！占地400坪的滑輪場內部，高腳椅區、吧檯休息區、置物換鞋區等各角落裝潢充滿小巧思，色彩繽紛好取景，每一處都好好拍！連四輪滑輪鞋都很有看頭，超酷炫會發光的鞋子，不用動手改鞋馬上GET，讓網紅穿上它、就能上傳照片跟朋友炫耀！

而「Roller186」滑輪場，溜冰主場地佔約220坪，可容納150人；此外，場上更結合了互動科技，進入館內的民眾能取得一個RFID手環，可綁定「大魯閣商場」曼麗卡會員，至互動區進行AR小遊戲，透過多人團體合作的方式競賽，取得遊戲積分，或是只要完成繞場一圈也可獲得10分、積分無上限！

大魯閣新時代表示，每100積分就可兌換大魯閣新時代的曼麗點數1點，累積一定點數，即可持點數至11樓卡務中心兌換麥當勞冰淇淋、新時代購物中心現金抵用券等好禮！

(工商 )