中美上周簽署首階段貿易協議，持續一年半的中美貿易戰稍有緩和。但就在市場憧憬美國的關稅措施或有機會在下一階段協議時取消，但美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）潑冷水，稱不一定撤銷所有關稅。

穆努欽接受華爾街日報訪問時稱，「我們可能達成第二階段協議，並撤銷部分關稅。我們可以依次進行」。他並重申，第二階段協議並非「大爆炸」（big bang），可以清除所有關稅。言下之意，美國不見得在第二階段協議時取消所有加徵關稅舉措。

報導稱，穆努欽並談及對歐洲的貿易問題，警告義大利和英國倘若對Google母企Alphabet、Facebook等美國科企徵收數位稅，兩國將面臨華府關稅。

英國首相強生（Boris Johnson）2019年12月曾經提出，有意讓主要跨國公司繳納公平比例的稅項，包括實施數位服務稅。而義大利更已在2019年預算案通過類似稅項，只是至今尚未正式啟動。

穆努欽呼籲英國和義大利暫停實施數位稅的措施，否則可能要面對美國的關稅，而美國稍後將與兩國展開討論。

至於最初提出數位稅的法國，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在Twitter發帖指，跟美國總統川普在此一問題上談得很好，將共同努力達成良好協議，以避免關稅升級。

(工商 )