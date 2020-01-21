嘉磐慈善基金會持續投入公益活動，21日舉辦「百人植樹、讓愛永續」活動，邀請上楓學堂、雲林一心育幼院、新竹綠光種子等弱勢課輔團體及協力廠商約250人，共同種下100棵樹、一起植樹護地球；嘉磐同時在麗寶福容飯店舉辦公益尾牙，邀請不同團體的孩童上台表演才藝。基金會董事長魏嘉銘勉勵孩童，「日日是好日，年年是好年，每天一點小進步，人生就很美好！」

嘉磐慈善基金會自2012年成立以來，每年舉辦不同的活動，如圓夢科學營、籃球嘉年華、義賣園遊會、帶孩童遊花博等活動，帶課輔團體的學童參訪，豐富生活經驗，至今已扶助超過1,800名孩童。

嘉磐慈善基金會2019年協助完成上楓小太陽學堂的圖書系統、空調設備，鼓勵孩子多看書；也帶領課輔孩童到打卡熱點「皇后鎮」一日遊，大玩潑水遊戲、賽車，體驗手作披薩；聖誕節則一起做薑餅屋，邀聖誕老公公與孩子同樂，共度感恩節日，也走出戶外，加入淨塑理念，舉辦淨灘活動，讓員工與孩子一起了解海洋廢棄物對動物的傷害，為永續海洋資源盡一份心力。

據聯合國發起計畫估算，一株樹每年平均可吸存12公斤二氣化碳，一棵大樹一天的降溫效果等同10個房間連吹20個小時的冷氣。2018年，國際知名「種樹救地球」組織與聯合國環境署共同主辦「兆樹計畫啟動」，將於25年內在地球上種下一兆棵樹。嘉磐慈善基金會2019年首度加入種樹行列，希望藉由種樹活動，讓愛護地球的概念從小深植孩子心中。

魏嘉銘表示，每年公益尾牙活動的重點，就是要鼓勵孩子及嘉勉課輔老師們，感謝她們無怨無悔的用心付出，讓弱勢學童可以得到更好的關懷、照顧與課業輔導。透過公益尾牙活動的舉辦，拉近人與人的距離，讓愛與善的種籽深根茁壯。

魏嘉銘說，嘉磐建設將「心靈建築」具體落實在工作上、生活中，打造比幸福企業更上一層的「心靈企業」，希望透過這樣持續的分享，一起成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環源源不斷。

嘉磐建設近年開工新案有台北「嘉磐掬舍」、台中「嘉磐樸樹」；其中，去年進場的「嘉磐樸樹」，目前銷售逼八成，住戶認同社區專屬的貼心軟體服務及實用性高的公設，如「嘉磐雍翠」的養生餐配合系統，「東方嘉磐」自有專業廚房，「嘉磐樸樹」社區專屬麵包坊等。

看好台灣房市表現，嘉磐建設今年預計在台北、台中分別推案，兩地總銷約45億元；其中，台北華山特區新案將率先推出。該案具地段優勢，環境、生活機能更是上上之選，嘉磐規劃打造成另一時代代表作。

(工商 )