鴻海（2317）2015年創下全台首例，推出全方位的「獎勵生育辦法」，趕在22日登場的鴻海嘉年華前夕，鴻海21日又再釋利多，擬將0到3歲育兒獎勵金加碼延伸到6歲。

為了擴大對「鴻海爸媽」及「鴻海寶寶」照顧的廣度及深度，鴻海21日宣布，將加碼0到3歲的育兒獎勵金擴大到6歲（含未滿7歲），所有鴻海寶寶自呱呱墜地起，每個月都可以領到15,000元的育兒獎勵金，直到年滿7歲為止。

鴻海「獎勵生育辦法」迄今施行屆滿五年，鴻海掐指一算，光是去（2019）年，鴻海照顧的0到3歲鴻海寶寶就將近500位，總共發出近2千萬元獎勵金，育兒獎勵金已成為「鴻海人健康照護網」計畫最重要的一環。

鴻海指出，本次擴大照顧鴻海寶寶計畫，第一階段先從鴻海精密工業股份有限公司法人所屬同仁試行，預估受惠員工人數達700人，以每位鴻海寶寶健康成長到七歲估算，預計最高可領到126萬元。新方案推出後，初估鴻海每年整體費用支出大約1億3千萬元。

除了照護鴻海人的下一代，鴻海的「鴻海人健康照護網」計畫也關懷員工的上一代，鴻海指出，鴻海員工只要提出申請，就會有醫療專業人員到府為同仁家中的高齡眷屬提供基本健康評估，同時也會調查家中環境，看看例如浴室、臥室、樓梯、門檻、與廚房等處是否容易致人滑倒或跌倒，進行居家環境風險評估服務，在了解需求後，醫療團隊將提供輔具及居家環境風險評估報告，並與同仁們及家人討論改善計劃，依長輩需求協助提供拐杖、輪椅、電動床等輔具，並針對居家環境如浴室、廚房、臥室等常用空間進行改善，以降低長輩跌倒風險，鴻海強調，該方案自2018年推出至今，已經為近400位員工打造安居適老的樂活環境。

(工商 )