台灣出現首起武漢肺炎病例，超商進入防疫大作戰！7-ELEVEN表示，因應民眾防疫需求，本周口罩備貨量已較上周有5成到1倍的成長；萊爾富也表示，即將進入春節返鄉潮，萊爾富全台門市進入防疫備戰，口罩備貨量較平時增加3～5成。

7-ELEVEN指出，冬季因空污議題及季節變化影響，近期門市口罩銷售已較其他季節成長1～2成，因應民眾防疫需求，口罩、乾洗手、抗菌濕巾等相關商品備貨量也逐步調高，其中，本周口罩備貨量已較上周有5成到1倍的成長。

萊爾富也說，新型冠狀病毒疫情在大陸持續擴散，台灣目前也出現首起武漢肺炎確診病例，加上即將進入春節返鄉潮，為避免出入公共場合造成感染，萊爾富全台門市也積極進入防疫備戰，口罩備貨量較平時增加3～5成。

萊爾富並指出，根據內部銷售資料，今年初以來，萊爾富口罩全品項銷量已明顯上升逾20％，門市目前也販售多款醫療防護級口罩，如Hi Life兒童醫療級立體口罩、Hi Life三層平面醫用口罩、Hi Life 四層醫用活性碳口罩等，2月11日前推出醫療口罩指定品項任選第二件5折優惠。

全家則表示，目前店舖口罩供貨皆正常，也同步在盤點後續供貨量狀況，後續會再視消費者需求調整。

OK超商也說，目前門市販售口罩商品皆有庫存，後續供貨無虞，將持續販售相關商品以利民眾需求。另外，即日起至2月12日推出會員限定匠心醫用級平面口罩一盒50入，會員優惠79元。

(工商 )