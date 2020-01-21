微波高頻元件廠昇達科（3491）因中美貿易戰干擾，去年營收只有持平表現，但受惠於毛利率提升，獲利卻繳出不俗的成績，不光營業利益及稅後淨利雙雙創下歷史新高，全年EPS 4.16元，也優於前年的3.99元，創下歷史第三高。

受到中美貿易戰干擾，昇達科去年營收僅17.54億元，小輸前年的17.56億元，但因為集團費用控制得宜，再加上投資績效穩定提升，毛利率來到38.76％，相較於前年的35.97％，上揚2.79個百分點，引領獲利也逆流而上，跑贏前年，經昇達科自行結算，去年全年營業利益達2.79億元，較前年的2.69億元，上揚4％，另去年全年淨利3.21億元也較前年的2.61億元上揚23％，雙雙創下歷史新高。

就各別公司的表現言之，母公司昇達科除與全球系統大廠持續維持密切合作外，在新客戶之開展及衛星通訊等尖端市場的布局，也開始顯現成果，其中微波/毫米波產品歷經生產改善以及產品組合優化後，順利帶動毛利率由前年46％，進一步提高到50％，展望2020年，昇達科指出，隨著無線通訊設備成長加速，應有助於母公司利基產品繼續維持高動能，並浮現規模經濟效益。

不光是母公司昇達科表現亮眼，子公司芮特-KY去年營收再締新猷，全年稅前淨利年增率放大至99％，自結EPS 4.88元也創下上櫃以來歷史新高。

昇達科指出，芮特科技去年獲利勁揚，主要是受惠於生產流程改善以及生產效率提高，雙效合一後帶動去年第四季毛利率突破30％，來到年度新高。展望今年，看好市場端對4G/5G無線網路等射頻天線模組及WiFi 6天線的物聯網應用需求殷切，再加上芮特科技合併士誼科技後，可望完成兩岸分工，預期今年營收及獲利均可望更進一步提升。

隨著衛星通訊需求增溫，除了傳統衛星通訊需求，低軌道衛星的動能也逐漸轉強；加上中國擴大鋪設5G基地台，拉動回傳毫米波商機；開發中國家持續佈建4G動能亦仍維持，在三大引擎的帶動下，昇達科樂觀看待2020年，對全年營收及獲利成長持正向看法，也期待可以繳出業績逐季墊高的佳績。

(工商 )