國3關西段車禍 司機拋出遭撞斷魂 20:322020/01/21 中時 羅浚濱 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道3號北76.4公里新竹縣關西路段發生一起死亡，車禍白色轎車停止在路邊斜坡，車頭明顯毀損。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3號北76.4公里新竹縣關西路段發生一起死亡車禍，外車道沿途滿地碎片。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 國道3號北76.4公里新竹縣關西路段，21日晚7點06分發生一起死亡車禍，駕駛疑似因車禍被拋出車外，遭後方車輛追撞，新竹縣消防局接獲通報派遣救護車到場處理時，患者已經明顯死亡。 發生追撞車禍的外車道沿途滿地碎片，白色轎車停止在路邊斜坡，車頭明顯損毀，肇事原因正由警方調查中 (中時 ) #國3 #關西段 #車禍 #司機 #拋出 #遭撞 #斷魂 #死亡 #新竹縣 #追撞 也許您會感興趣 推薦閱讀 新竹縣上好禮 型錄上線 02:262020/01/17 地方新聞 嘉縣最強司機退休 02:262020/01/17 地方新聞 違停害騎士追撞亡 駕駛判8月 04:102020/01/18 社會新聞 新竹縣柑桔展售縣長楊文科發紅包袋 15:222020/01/18 生活 柑桔展售 楊文科分紅祝桔利 04:102020/01/19 地方新聞 機車暗夜追撞轎車 瞬間爆炸成火球 13:512020/01/19 社會 新竹縣119表場大會縣長楊文科頒獎 登梯競賽小朋友說有趣 14:092020/01/19 生活 春節連假 新竹縣推5條免費公車路線 13:182020/01/20 生活 小朋友剛下車 娃娃車下秒遭撞女老師送醫 20:112020/01/20 社會 新埔鎮代會主席王增基涉組織犯罪 遭起訴 18:552020/01/21 社會 社會熱門新聞 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 黑絲襪太誘惑？天秤男試車5度襲臀 還要女業代脫 - 社會 男醫狠甩正妹護理師女友 改娶地主患者女送兩間店面 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 寶馬哥帶酒店妹當街嘿咻 老婆吉普賽臉陪老公到警局 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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