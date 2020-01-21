國道3號北76.4公里新竹縣關西路段發生一起死亡車禍，外車道沿途滿地碎片。（新竹縣消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

國道3號北76.4公里新竹縣關西路段，21日晚7點06分發生一起死亡車禍，駕駛疑似因車禍被拋出車外，遭後方車輛追撞，新竹縣消防局接獲通報派遣救護車到場處理時，患者已經明顯死亡。

發生追撞車禍的外車道沿途滿地碎片，白色轎車停止在路邊斜坡，車頭明顯損毀，肇事原因正由警方調查中

(中時 )