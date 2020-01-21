武漢肺炎疫情持續延燒，國內傳出1人確診病例。中央流行疫情指揮中心今（21日）起將武漢旅遊疫情提升至第三級警告。交通部觀光局表示，民眾可依「不可抗力」因素向旅行社申請退費，但需扣除已支付的必要費用。

中央流行疫情指揮中心今天晚間證實，一名55歲女性台商自中國大陸返台後，主動通報登記檢疫，隨後確定檢驗出2019新型冠狀病毒。

據中央社指出，交通部觀光局晚間宣布，為保障旅遊消費者權益，民眾可依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」第14點，主張「不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由」，解除契約，同時不負擔損害賠償責任。

觀光局表示，民眾旅行社退費時，應提出已代繳的行政規費，或履行契約已支付的必要費用單據，經核實後扣除，並將餘款退還旅客。

另外，旅客亦可要求延後行程或轉團，詳情洽旅行社辦理。若民眾遇到解約無法退費的消費爭議，可檢附相關收據及契約，向旅行業品保協會或觀光局進行申訴。同時疾管局對武漢旅遊警示提升到第三級警示，希望國人非必要不要前往該地區。

(中時電子報)