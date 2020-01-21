新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情持續延燒，今（21）日疾管署證實，台灣首例境外移入病例確診。身為醫師的台北市長柯文哲表示，以台灣的防疫措施來說，都有辦法應對，但他還是提醒民眾若是返國後出現症狀，趕緊主動就醫。

疾管署今日傍晚已經證實，台灣出現首例境外移入的武漢肺炎確診病例，病例為一名55歲女台商。對此，柯文哲在臉書上提到，作為一個醫師市長，提醒醫院工作同仁確實落實機制，遇到可疑病例要立刻通報。

柯文哲提醒，民眾應避免前往疫情地區，不得已要去，也要做好個人防護措施，勤洗手、戴口罩；避免去傳統市場、醫院及人多空氣不流通場所；避免接觸野生動物及禽畜類。返國後如有發燒或呼吸道症狀，請配戴口罩就醫，務必主動告知醫師14日內旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，供醫師診斷。

柯文哲表示，以目前台灣防疫措施，都有辦法應對，而傳染病造成的社會恐慌，比傳染病本身造成的破壞性還大，請民眾不需過度驚慌。

最後，柯文哲透露，因應農曆春節期間市民流感就醫可能造成的急診壅塞，目前北市已經協調萬芳醫院、新光醫院、馬偕醫院、市立聯合醫院（忠孝院區、仁愛院區及和平婦幼院區）、振興醫院、國泰醫院、台北榮民總醫院、臺大醫院、三軍總醫院及台北長庚醫院等12家醫院開設類流感特別門診。

(中時電子報)