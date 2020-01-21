《每日新聞》報導，日本首相安倍晉三20日在施政方針演說中提及與日本沒有邦交的「台灣」的名稱乃罕見的特例。安倍言及「台灣」時國會歡聲四起，其實背後是有理由的。

報導指出，大陸國家主席習近平今年春天將以國賓身分訪日，自民黨內對於以國賓身分招待習近平一事反彈的聲浪強，（安倍提及台灣）可能是為了顧慮黨內局勢。

像是呼應安倍發言似地，自民黨眾議員長尾敬在推特上立刻發文寫著，「在演說中出現『台灣』的文字！支援台灣的眾議院議員全體大大鼓掌！」。自民黨參議員山田宏也在推文中寫著，「載明『台灣』的意義重大」。

《每日新聞》指出，自民黨內部分議員以香港局勢和新疆維吾爾自治區的人權侵害為由，反對習近平以國賓身分訪日。安倍為顧慮反對勢力而刻意提及台灣，但也有可能引起主張「一個中國」原則的中方反彈。

安倍20日在國會演說中提及今年的東京奧運、帕奧會，311東日本大震災受災的29個地方自治體將成為參加國家及地區代表隊的招待城，並舉例指，「釜石是澳洲的招待城」、「岩手縣野田村是台灣」，此時國會上掀起一陣持續約5秒的歡聲和掌聲。

《產經新聞》則報導，超黨派議員組織「日華議員懇談會」的幹部接受產經採訪時表示，「是為了牽制國家主席即將以國賓身分訪日的中國」。

(中時電子報)