嘉磐慈善基金會今年盛大舉辦「百人植樹 讓愛永續」，以實際行動愛護地球。（盧金足攝）

嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，為偏鄉孩子課後輔導，對他們的人生路很有幫助，助人能夠產生正能量，讓他們在社會上嶄露頭角，發光發熱，還有機會回饋社會。（盧金足攝）

嘉磐慈善基金會21日邀請上楓學堂、雲林一心育幼院、新竹綠光種子等課輔團體，攜手植樹護地球。（盧金足攝）

嘉磐慈善基金會不一樣的尾牙宴，員工的尾牙就是行善做公益，21日邀請上楓學堂、雲林一心育幼院、新竹綠光種子等課輔團體，一同植樹護地球，與上百家協力廠商參與同種下100棵樹「百人植樹 讓愛永續」，基金會緣於九年前看到偏鄉孩子沒有補習與課後輔導的場所，獲很多老師響應，讓孩子教育成為脫貧捷徑，今天讓小朋友藉由種樹活動，讓愛護地球的概念從小深植孩子心中。

嘉磐建設董事長魏嘉銘表示，為偏鄉孩子課後輔導，對他們的人生路有幫助，從九年前第一次安排小朋友到國美館看來日本的「原子小金剛」，以前只在電視看過，沒有這麼近距離看過小金剛，成為小朋友很難忘的回憶。

嘉磐慈善基金會還辦過三對三鬥牛賽，搭乘台鐵高架化的火車，到科博館館看恐龍世界，參觀花博，今年舉行種樹的活動，讓孩子了解人類造成的浩劫，孩子以為種樹要種在有人看到的地方，其實，教育孩子也要種在看不到地方，像種下一顆樂善好施的種子。

今年盛大舉辦的「百人植樹 讓愛永續」，魏嘉銘勉勵孩童，日日是好日，年年是好年，不要看別人，自己若能每天一點小進步，人生就很美好。

嘉磐慈善基金會自2012年成立以來，每年舉辦不同的活動，如圓夢科學營、籃球嘉年華、義賣園遊會、帶孩童遊花博等活動，帶課輔團體的學童參訪，豐富生活經驗，至今已扶助超過1800名孩童。

魏嘉銘表示，2019年基金會也協助完成上楓小太陽學堂的圖書系統、空調設備，鼓勵孩子多看書；帶領課輔孩童到打卡熱點「皇后鎮」一日遊，大玩潑水遊戲、賽車，體驗手作披薩；耶誕節一起做薑餅屋，邀耶誕老公公與孩子同樂，共度感恩節日。

還與孩子走出戶外，加入淨塑理念，舉辦淨灘活動，讓員工與孩子了解海洋廢棄物對動物的傷害，為永續海洋資源盡一份心力。

全球有國際野生動物保護協會、世界自然基金會、國際鳥類聯盟、台灣慈心基金會等加入推廣，嘉磐慈善基金會2019年首度加入種樹行列，種樹可以「減碳」、保護水源與土地，藉由種樹活動，讓愛護地球的概念從小深植孩子心中。

「每年公益尾牙活動的重點，就是要鼓勵孩子及嘉勉課輔老師們，感謝她們無怨無悔的用心付出」，魏嘉銘表示，讓弱勢學童可以得到更好的關懷、照顧與課業輔導。

透過公益尾牙活動，拉近人與人的距離，讓愛與善的種籽深根茁壯，嘉磐建設不只將「心靈建築」概念化為具體，落實在工作上、生活中，打造比幸福企業更上一層的「心靈企業」，也希望透過這樣持續的分享，成就孩子的夢想與未來，讓愛的循環源源不斷。

助人能夠產生正能量，讓他們在社會上嶄露頭角，發光發熱，還有機會回饋社會，回饋需要幫助的人，魏嘉銘說，這是嘉磐慈善基金會當時成立的主要的目的。

展望2020新年，魏嘉銘表示，近年開工新案有台北「嘉磐掬舍」、台中「嘉磐樸樹」，其中「嘉磐樸樹」推出即受到白領族及自住族群喜愛，公開後業績突破七成，住戶相當認同社區專屬的貼心軟體服務，及實用性高的公設，如「嘉磐雍翠」的養生餐配合系統，「東方嘉磐」自有專業廚房，「嘉磐樸樹」社區專屬麵包坊等。

而申請建照時間，嘉磐建設將「嘉磐樸樹」基地結合文創，打造生活市集「CP皇后鎮」；舊工廠的戶外樓梯、紅欄杆都成為時代的標記，邀請小農、手創業者進駐，加上美食與卡丁車等遊樂設施，開放後立馬成為網美打卡景點，不只在地民眾感到驚奇，極少躍上媒體版面的南區成為鏡頭追逐焦點。

今年嘉磐建設預計在台北、台中持續推案，兩地總銷金額估計45億左右。而位於台北華山特區的新案將先推出，該案具有地段優勢，環境、生活機能更是上上之選；嘉磐建設預計將其打造成另一時代代表作。

(中時 )