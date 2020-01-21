【即時新聞】許瑋甯擔任威秀影城「MUVIE CINEMAS」開幕嘉賓。(粘耿豪攝)

許瑋甯21日出席威秀影城推出的頂級品牌MUVIE CINEMAS開幕記者會，一身墨綠薄針織連身洋裝，剪裁貼身相當性感優雅。她一出場就自嘲開玩笑「很常在威秀被偷拍，我一到新影廳就以狗仔的角度做各種測試，結果非常隱密」。許瑋甯一直以來都是狗仔捕捉的熱門人選，她見怪不怪，坦言一開始會下意識想躲起來，「但後來想想不對，應該是狗仔要躲我，不是我躲他們，所以就索性出來打招呼，他們也都很友善」，她過去不曾被惹怒，反而更在意有沒有被拍得好看。

許瑋甯與攝影師劉又年戀情穩定，出席活動時不見左手無名指戒指，她去年底被爆低調秘婚，被問起此事則大方回答：「我的確是以結婚為前提來交往，如果結婚了，會在對的時間點分享喜訊。」而新年是否會到男友家拜年送禮，她則說：「不只過年，我們平常就會去對方家拜訪，新年與其送禮，其實希望長輩健康平安最重要。」今年農曆年她依照以往慣例，將與20幾位親朋好友一起度過，更會在初二上演變裝派對，男友也不會缺席。

許瑋甯擔任威秀影城「MUVIE CINEMAS」開幕嘉賓。（粘耿豪攝）

記者會上，主持人問起如何使用影廳特別設計的升降舞台，她機靈推薦自己：「之後我演的電影可以找我唱電影主題曲，我就能一邊出席電影活動，順便隨片登台演唱。」她更開玩笑，想要慫恿導演或製片包下影廳，播出新劇集《誰是被害者》的限量大銀幕試映。她過完年後就要進入《我的大老婆》劇組，展開舞台劇排練，5月底將在台北、台南、高雄帶來盛大演出。

影城開幕邀請許瑋甯、威秀影城董事長吳明憲及遠東百貨總經理徐雪芳。（粘耿豪攝）

MUVIE CINEMAS全影城每個影廳皆通過由《星際大戰》導演喬治盧卡斯所推出的美國知名THX認證，威秀影城董事長吳明憲表示，為了得到這個認證，從建造影廳當初就加入考量，將影廳畫面對比度、色彩，聲音響度、音場頻率全升級至最高規格。自去年底起試營運之後，MUVIE CINEMAS影音效果一流的軟硬體獲得許多影迷喊聲支持。除了一般廳及TITAN巨幕影廳大獲好評，正式開幕的「MUCROWN」頂級影廳推出專屬VVIP的獨立休憩大廳，入場前還可先享用美食佳餚，打造賓客的雅緻節奏。

(中時 )