周湯豪邀多個嘻哈團體一起拍《i GO REMIX》MV。（周湯豪提供）

有華語樂壇「流行製造機」封號 的周湯豪，特別聯手日本嘻哈當紅炸子雞JP THE WAY、韓國人氣嘻哈才子SIK-K首次跨國合作，將2019年以新學校嘻哈風格及強力節拍風靡全亞洲的《iGO》重新改編，為全亞洲樂迷獻上《i GO REMIX》全新版本！

周湯豪於 7 月公開的 EP《What A Life》廣受樂壇好評，主打歌《i GO》迄今在 YouTube 更締造756萬次的點擊，首次嘗試 mumble rap 風格的周湯豪，不但引起大眾廣泛共鳴橫掃各大數位榜單外，更掀起海外嘻哈界的矚目及好評。

因此，這次他與日、韓當紅嘻哈歌手合作，打造新版《i GO REMIX》，更企圖把亞洲嘻哈新世代做大串聯，邀請Ching G Squad 、shadow project、 8ball 、jay roll等人一同跨刀入鏡拍《i GO REMIX》MV，話題熱度倍增！

周湯豪誓言把樂壇街頭文化帶到主流市場，去年從網綜《中國新說唱》到新EP《What A Life》及日前與underground新團「shadow project」的合作，已將華語饒舌帶至全新高度。

(旺報 )