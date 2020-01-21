春節過年時大家都有過年除夕收紅包和發紅包的習慣，其實壓歲錢的由來有「壓睡錢」的古法招財含義。開運教學專家「妙心老師」就傳授古法「壓睡錢」，讓你越睡越有錢。
招財秘訣日期時間：一月二十四日丙寅日除夕（星期五）農曆十二月三十日 午時 11點到13點
1、床下整理乾淨。
2、準備五個全新紅包袋，在紅包袋正面寫上自己姓名及吉祥話。
3、紅包袋各放入一張一百元新鈔。
4、放置床墊下四角及中央，表示五路進財，以增旺財氣吉氣、讓一整年財源穩定。
(中時電子報)
春節過年時大家都有過年除夕收紅包和發紅包的習慣，其實壓歲錢的由來有「壓睡錢」的古法招財含義。開運教學專家「妙心老師」就傳授古法「壓睡錢」，讓你越睡越有錢。
招財秘訣日期時間：一月二十四日丙寅日除夕（星期五）農曆十二月三十日 午時 11點到13點
1、床下整理乾淨。
2、準備五個全新紅包袋，在紅包袋正面寫上自己姓名及吉祥話。
3、紅包袋各放入一張一百元新鈔。
4、放置床墊下四角及中央，表示五路進財，以增旺財氣吉氣、讓一整年財源穩定。
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