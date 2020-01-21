中視24日晚間8點除夕特別節目與三立聯播《2020超級華人風雲大賞》，主持陣容有白冰冰、吳宗憲、曾國城、于美人，分組兩隊展開PK，綜藝大姊大白冰冰精心打扮，一身金色太后裝，頭上還頂著冠飾，氣勢非凡，不料吳宗憲見狀竟突然喊卡，「鎮瀾宮打來說，媽祖掉了一頂皇冠。」此話一出全場爆笑，連白冰冰也笑到停不下來，站在一旁的于美人則不斷和白冰冰保持距離，因為站太近就會被皇冠戳到。

節目開場表演安排熱情森巴舞，楊小黎和何美一襲性感舞衣超吸睛，楊小黎透露裡頭只貼胸貼和肉色安全褲就上場，她還說媽媽特地到棚內看她的「乳溝初體驗」，第一次在節目中穿得這麼性感，她站上台不覺害羞，到了後台才趕緊披上外套，這是她第一次表演森巴舞，踩著高跟鞋跳舞其實不容易，「我們密集練了3天，練到腳趾頭一直抽筋。」甚至練到後來有種末梢神經麻痺的錯覺，最後上場時，只好大力搖屁股把腳帶動起來，「我跳完腰有閃到，還去復健整骨。」

唐豐（左起）、楊小黎、沈維娜與何美演出精采。（中視提供）

一連4小時的節目，兩隊進行「福爆春來藝能秀」、「飢餓遊戲過年豪華版」、「2019年度經典大秀」、「賭神玩很大」、「那一年我們追的劇」等五大PK主題，上百位藝人齊聚一堂，就連評審陣容也很熱鬧，有《我愛冰冰Show》主持人陽帆，及《飢餓遊戲》主持群孫協志、王仁甫、許孟哲等，看到藝人們為了贏使出渾身解數，陽帆形容就像在欣賞金鐘獎表演，飢餓三帥則覺得藝人們都是瘋子，過年玩遊戲玩到很瘋狂。

除夕特別節目讓藝人展現另一面，像是演員掛的陳子玄、吳東諺等，為節目辛苦練舞大秀舞藝，另外苗可麗豁出去跟著年輕藝人一起挑戰跳繩端盤子遊戲，另外美聲歌手家家、閻奕格等也飆唱經典電視劇主題曲，充滿歡樂的除夕夜特別節目《2020超級華人風雲大賞》24日晚間8點到12點，在中視頻道、三立都會台、三立台灣台精采聯播。

(中時 )