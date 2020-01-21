【即時新聞】賀歲片《喜從天降》首映會，導演李中與柯宇綸受訪。(粘耿豪攝)

廖峻、林美秀、張允曦（小8）、曾之喬、劉冠廷眾星21日現身京站威秀，出席賀歲喜劇《喜從天降》首映會。去年在大銀幕有亮眼表現的曾之喬和劉冠廷，這次在片中扮演甜膩的殺手二人組，劉冠廷被問起片中不斷上演的撩妹絕技曾之喬是否領情，他表示：「她應該覺得我很煩」，曾之喬在一旁說：「本來在現場聽沒感覺，但後來看剪接後的結果滿好的！」她更透露日前因為工作認識了比她小5歲的男生，對方一直拿難笑的老哏搭訕，「他最後還對我說了重複的笑話，還是有點性騷擾的黃腔」，讓她感到荒謬。

劉冠廷和曾之喬在《喜從天降》要學習拆解組合槍枝，結果劉跑去和道具組借假槍，在房間「練槍」練很久，到了拍攝一上場熟練的很，讓曾之喬刮目相看。而劉冠廷更被導演爆料很愛自己即興演出，也玩出好多好玩的笑點。曾之喬在一旁調侃：「他很會自己加戲，很愛搶鏡耶！」並接著透露自己與劉冠廷在其他電視劇合作拍攝時，由於導演風格屬於不太能讓演員改動劇本，讓劉整個人大當機，「他還會去跟導演理論，討論各種演法，說實在真的很認真！」

《喜從天降》眾星賀歲拜早年。（粘耿豪攝）

小8首次挑樑賀歲片女主角，首映會爸爸驚喜獻花讓她噴淚，片中她槓上貪財主委林美秀，還把垃圾往林頭上倒。小8坦言這樣冒犯前輩的戲，根本是從影以來最大挑戰，邊手抖邊演，林美秀則樂天大方說：「美術人員很有良心，我本來還覺得要把垃圾弄濕濕的，這樣畫面看起來才會好看」。

百白（左起）、方季惟及林美秀在片中飾演貴婦三人組。（粘耿豪攝）

廖峻在片中搞笑扮演不小心失足墜樓的冤死鬼，問起為戲吊鋼絲的拍攝過程，歷經大風大浪的他笑笑表示：「年輕時吊過很多，有一次還被腳倒吊，足足被拉到七層樓高！」他更向導演說：「你對我算仁慈的，只在棚內一層樓高而已」，寶刀未老，相當敬業。該片小年夜23日上映。

(中時 )