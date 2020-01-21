陳美鳳21日出席民視年終尾牙，她一身貼身黑色勁裝，纖腰吸睛，提到新年新希望，她許願，「新的一年不要太隨興放縱自己，為了要趴趴走，希望努力運動。」至於新對象的理想條件，她表示：「我真的不排斥但不強調，我們需要一個伴，不是絆腳石，現在不需要為一個人的喜怒哀樂影響，真的要找到一個人讓自己更好。」

陳美鳳笑稱，她對好友藍心湄逗趣喊話「期待桃花」被說幼稚，「意思是說她心已死。」她也大方開出條件，「希望不要太難相處，小10幾歲可以，50幾歲還行，對我來講成熟一點比較好。」她透露3月會與藍心湄帶著兩家人到東南亞旅遊，「本來想去歐洲，但是還要錄影，今天才定下日期。」

陳美鳳開出新對象條件。（民視提供）

陳美鳳駐顏有術，全身上下最滿意腰，「發育的時候，媽媽就幫我準備繩子綁的塑身衣，所以怎麼胖腰都細。」她因為先前受傷，所以除了原先的瑜珈運動，還做了重訓，希望可以讓受傷的手比較有力。

(中時 )