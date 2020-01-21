武漢肺炎病情持續延燒，引發全球關注，在廣東、北京和上海等地都出現確診病例，大陸確診病例逼近300例，包括台灣也確診首例；為了遏制武漢肺炎繼續擴散，武漢市決定全面管制人員進出，大眾運輸場所設置體溫檢查點，離開武漢的人員必須通過體溫檢查才能離開。

網路上更是瘋傳不少對岸消息，有網友在「PTT」貼出一張大陸公文，更說中國部分地區已經禁止武漢人交流。這名網友在八卦版附上一份疑似大陸「工委組織部」公文，上頭寫著區屬各單位、各派駐機構、機關黨委：根據1月20日晚市委市政府緊急會議和1月21日上午工委管委會緊急會議精神，今天起至疫情解除，所有人員（含體制內和派遣制工作人員），除特殊情況外，一律不得離開武漢市，讓網友直呼疫情真的不單純。

不過這份公文無法確認真實性，根據大陸媒體報導，為遏制新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情擴散，對進出武漢人員加強管控。武漢市旅遊團隊不組團外出，公安交管部門對進出武漢的車輛抽檢，檢查是否攜帶活禽或野生動物等。

此外，武漢14日起在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭迅速安裝紅外線測溫儀35台，配備手持紅外線測溫儀300多台，在「三站一場」設置體溫檢測點、排查點，加強離漢旅客體溫檢測工作；同時對市內公共交通工具強化進行「日消毒」和「每班次通風」。

大陸的國家衛健委更有不少防疫專家建議，春節人口流動是更是重要的一個因素，希望民眾能不到武漢就不去，武漢人能不出來就不出來。

(中時電子報)