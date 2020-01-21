台灣出現第一個新型冠狀病毒確診個案，為一名55歲在武漢從事教育工作的女台商，因沒去過華南海鮮市場，也沒有和病患接觸史，感染源成謎，對此，曾參與過2003年抗SARS一役的中研院生醫所兼任研究員何美鄉直言：這代表可以追的線完全斷掉，非常可怕，建議疾管署擴大通報標準，只要從大陸回來，有發燒者都要隔離檢疫，以避免漏網之魚。但疾管署副署長莊人祥表示，還不到那一步。

何美鄉表示，該名女台商沒去過醫院、也沒有去市場，沒有接觸史也能發病，等於不知道何人感染，很可怕，代表病人一定遠比我們想像的還要多。

「大陸檢驗能力根本已經倒退回2003年的SARS」，對於陸方目前資訊揭露應變方式，何美鄉表示，很失望，但她直言，台灣有很好的檢疫防疫方法，專家們都很願意前往幫忙。但她建議，目前要防止台灣疫情擴大，應該要擴大通報定義，將現行從大陸回來且有肺炎症狀者才要隔離檢疫，擴大到只要有發燒、呼吸道症狀就要隔離檢疫。

疾管署副署長莊人祥則表示，各省現在病例都很明顯，都是從武漢來，因此把大陸通通列入擴大採檢，現在還太早。

(中時 )