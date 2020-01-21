台中火力電廠新增2部燃氣機組昨通過環評，引發中部4縣市反彈，並憂慮全廠12部機組「火力全開」。經濟部次長曾文生今再親上火線，強調去年沒有1天中火是10機組全開，他保證未來也不會有。且屆時轉為備用的4部燃煤機組必須在三要件下才能啟用，即使運轉，一年也已承諾不超過240小時，在10天之內。

根據這些要件，台電副總徐造華進一步詳說，中火4部備用機組，能運轉時間只有在每年4到9月非空污季節，且只有預知其他機組有故障不足才會啟用。而因為燃煤機組升載較慢，起來後可能會運轉個幾天。因有10天時數限制，等於一年了不起也就運轉個2到3次。

曾文生今天有備而來，拿出背板資料說明中火排放量已減，未來2部燃氣機組上線，排放更只有2011年的不到2成。他強調，中火10部機組全開已經是過去式，前年已降為89天，去年更是1天都沒有，也就是去年沒有，未來也不會有火力全開這件事。

曾語氣加重，指等2部新增燃氣機組上線，4部燃煤轉為備用後，「是燃氣2，燃煤6，沒有2加10這件事。」。且啟用此燃煤機組，需有在夏天、空品指數AQI要小於100，而且備載容量低於8％三個要件。此外，經濟部也承諾，4部備用即使在緊急狀況啟用，全年運轉時數也不超過240小時，也就是10天之內。這240小時是來自於台電運轉經驗，全年發生時間不超過3％。

(中時 )