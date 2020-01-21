潛逃出國前楊文虎涉嫌向銀行詐貸近400億元，沒想到回國第1件事卻是向銀行匯兌，顯得相當諷刺。（陳麒全攝）

法務部調查局與美國移民及海關執法局（ICE）合作，在美國洛杉磯將涉嫌向銀行詐貸386億元逃亡美國的潤寅集團負責楊文虎逮捕，押解返臺歸案，楊文虎於21日晚間6時抵達桃園機場。

潤寅公司2019年6月驚爆鉅額詐貸案，以不實應收帳款資料向臺企銀等9家銀行詐貸高達386億元，潤寅董座楊文虎、王音之夫婦遭《銀行法》等罪起訴，各求刑30年。

楊文虎夫婦在詐貸案爆發前，就已經逃亡美國藏匿，後來因逾期居留，遭美國移民及海關執法局遣返回臺，楊文虎21日下午由美國移民及海關執法局（ICE）人員陪同從美國洛杉磯返臺，於晚間18時抵達桃園機場。

調查局幹員等到班機上的旅客都下機後，才進入空橋至機邊押解楊文虎進入航廈。調查局幹員在登機門口先向楊文虎宣讀權益事宜，待他簽名確認後才替他上銬，過程中楊文虎不發一語，經詢問意願後戴上口罩，並在持槍幹員戒護下送往北檢歸案。

楊文虎下機後表示，涉及詐貸案他非常後悔，很高興能夠回到臺灣。媒體記者追問在美國過得不好嗎？楊文虎回答，非常的不好，美國不是想像中的那樣，他非常高興能夠回到臺灣，即使回來接受司法制裁也很高興。

媒體接著追問他「對銀行要如何交代？」、「錢會匯回臺灣嗎？」楊文虎有聽到，卻對問題閉口不回答。

除了從空橋門口接手的調查官，調查局北機站21日也大陣仗出動3名調查官，攜帶步槍在桃園機場入境大廳守候，待楊文虎步入機場入境大廳，將他團團圍住，帶往停車處登車，直接驅車前往臺北地檢署。

由於楊文虎的護照被註銷，21日下飛機後必須在移民署辦理臨時入臺證，他身上現金只有美金，沒有新臺幣，辦理證件的費用還是由調查官先墊付，楊文虎再到銀行櫃臺用美金兌換成新臺幣歸還。潛逃出國前楊文虎涉嫌向銀行詐貸近400億元，沒想到回國第1件事卻是向銀行匯兌，顯得相當諷刺。

(中時 )