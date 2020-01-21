改編人氣散文集的純愛電影《可不可以，你也剛好喜歡我》集合了台灣新代潛力新星共同演出，包括以《KANO》的熱血棒球少年受到矚目的曹佑寧，以去年高收視電視劇《我們與惡的距離》備受肯定的陳妤及有「小周迅」美譽的林映唯攜手合作，演出一段充滿歡笑與淚水的校園純愛作品。21日公佈電影前導海報和預告，並於香港、新加坡、馬來西亞及大陸等地都同步公開，是台灣愛情電影少見的國際格局。

台灣新生代演員曹佑寧、陳妤、林映唯演出一段關於告白的純愛作品。（華映娛樂提供）

海報可以見到陳妤略帶著悲傷表情望向站在一起的好友曹佑寧及林映唯，但曹佑寧的手卻為陳妤撐傘擋雨，可以見到電影中三人微妙的愛戀關係。預告中的配樂由馬來西亞組合FS演唱的同名歌曲，在YOUTUBE點閱率已破1300萬，集合各種深獲共鳴的元素，讓預告一出便成為討論度極高的熱門話題。

台灣新生代演員曹佑寧、陳妤、林映唯演出一段關於告白的純愛作品。（華映娛樂提供）

《可不可以，你也剛好喜歡我》劇情描述田筱湘（陳妤 飾）是個熱愛作家肆一的散文及塔羅牌算命的女孩，但內心深處，她還有另一個摰愛，就是青梅竹馬的李助豪（曹佑寧 飾），在她求神問卜算出天時地利人和的時機，準備要告白時，李助豪竟先向校花網紅，也是她的好友宋依靜（林映唯 飾）告白了。田筱湘初戀破滅，卻因捨不得看著好友難過，懷著複雜心情，半推半就下同意幫忙，她心中的初戀將如何走向完美結局。電影3月12日上映。

(中時 )