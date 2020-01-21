台灣出現第一例武漢肺炎確診案例，也是全球首例非陸籍患者，而大陸官方也傳出病毒來源為野生動物，極可能是大陸近年很受歡迎的野味「竹鼠」，竹鼠以竹子為主食，比起一般的老鼠體型更大，體重約2~4公斤，由於屬於低脂、高蛋白的肉類，所以相當受歡迎。除了竹鼠之外，病毒來源也可能是獾，但目前尚未確定，僅能呼籲民眾不要再吃野味。

鄒瑋倫中醫師表示，想要預防武漢肺炎的新型冠狀病毒，建議多喝水，而且最好每隔一陣子就喝一小口溫水，保持呼吸道濕潤，才能降低病毒附著於黏膜組織而被感染，另外，也呼籲這陣子減少吃麻辣鍋、辛辣食物，或是過度進補導致體質燥熱，因為也會使呼吸道變得乾燥，增加病毒侵襲的機率。

鄒瑋倫也提醒，近期不要久待在室內、空氣不流通之處，也要戴口罩、勤洗手，同時增加睡眠、多吃營養食物，盡量提升自身的免疫力，才能真正自保。

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(中時電子報)