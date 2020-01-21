大陸2020年首批版權保護預警名單出爐。圖為《囧媽》海報。（取自新浪微博＠新浪電影）

大陸2020年首批版權保護預警名單出爐。圖為《姜子牙》海報。（取自新浪微博＠新浪電影）

大陸2020年首批版權保護預警名單出爐。圖為《奪冠》海報。（取自新浪微博＠新浪電影）

大陸2020年首批版權保護預警名單出爐。圖為《緊急救援》海報。（取自新浪微博＠新浪電影）

大陸2020年首批版權保護預警名單出爐。圖為《急先鋒》海報。（取自新浪微博＠新浪電影）

大陸2020年首批版權保護預警名單出爐。圖為《熊出沒之狂野大陸》海報。（取自新浪微博＠新浪電影）

大陸國家版權局今天（1月21日）公佈《關於進一步加強互聯網傳播作品版權監管工作的意見》及版權重點監管工作計畫，根據相關權利人上報的作品授權情況，公佈2020年度第一批重點作品版權保護預警名單，第1名到第7名都是春節檔、1月24日及25日即將上映的電影，分別為《奪冠》、《唐人街探案3》、《囧媽》、《緊急救援》、《姜子牙》、《急先鋒》、《熊出沒之狂野大陸》。

《意見》指出，相關網路服務商應對版權保護預警名單內的重點院線電影採取以下保護措施：

一.直接提供內容的網路服務商在影片上映期內不得提供版權保護預警名單內的作品；

二.提供存儲空間的網路服務商應禁止使用者上傳版權保護預警名單內的作品；三.各網路服務提供商應當加快處理版權保護預警名單內作品權利人關於刪除侵權內容或斷開侵權連結的通知。

大陸國家版權局還提醒道：「各地版權行政執法監管部門應當對本地區主要網路服務商發出版權預警提示，加大版權監測監管力度。對於未經授權通過資訊網路非法傳播版權保護預警重點作品的，應當依法從嚴從快予以查處。」

(旺報 )