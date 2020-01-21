新年到，喜樂時代影城每年造成搶購的新春福袋又回來了！今年大獎包括曲面電競螢幕、雙人住宿券、電影票與1年份會籍，讓您在金鼠年開運一整年。新春期間限量販售，每袋開運價只要 888元，24日除夕晚間9點起正式開賣，售完為止。

金鼠迎新春，春節期間與親朋好友共享佳節強檔鉅作，喜樂時代影城將引進多部佳片與奧斯卡最強佳作，各種類型片通通不缺席。新春強檔包括甫卸下鋼鐵人的小勞勃道尼全新力作《杜立德》，看他如何扮演文學史上最令人驚奇的怪醫杜立德。

億萬大師蓋瑞奇最新力作《紳士追殺令》、適合全家大小一同欣賞的福斯藍天全新動畫《變身特務》、華納DC超級英雄小丑女獨立電影《猛禽小隊：小丑女大解放》、新加坡國寶導演梁志強的《殺手撿到槍》等。此外還有奧斯卡金獎提名《她們》、《1917》與金馬獎最佳女主角《熱帶雨》等，一路陪觀眾從歲末到新年。

(中時 )